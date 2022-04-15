Счета физлиц проверять не будут - КГД о регулировании мобильных переводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал критерии по мобильным переводам физических лиц, которые утверждены с 15 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления государственных услуг департамента государственных услуг Комитета госдоходов РК Владлен Балан пояснил, как будут контролировать мобильные переводы.

«На простых казахстанцах, кто не осуществляет предпринимательскую деятельность, это никаким образом не отразится. На первом этапе по результатам 2022 года эти критерии будут распространены на государственных служащих, на их супругов, и лиц, приравненных к ним», - сказал Владлен Балан.

По итогам 2022 года будет сформирован список конкретных лиц - то есть, государственных служащих. Сведения будут направлены в банки второго уровня.

«По этим лицам банки второго уровня проведут анализ согласно разработанным критериям. В случае, если данные лица будут соответствовать условиям, то обратный список вернется в органы госдоходов для проведения соответствующей работы. То есть, органы госдоходов не будут контролировать все счета физических лиц. Контроль будет осуществляться только по тем лицам, по которым на стороне банков будут установлены нарушения», - отметил В.Балан.

Он уточнил, что к признакам получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности будет относиться получение одним физическим лицом в течение трех месяцев денежных средств от 100 и более разных лиц на текущий банковский счет.

«Если мне ежемесячно в течение трех месяцев 100 человек переводят какие-либо денежные средства, то мы осматриваем риски - осуществление этим лицом предпринимательской деятельности без регистрации. Если вы зарегистрированы как ИП, то вы не имеете права принимать денежные средства на счет физического лица, а должны осуществлять платежи через счет, который открыт именно для индивидуального предпринимателя», - пояснил Владлен Балан.

Спикер уточнил, что с 2025 года будут передаваться сведения по всем оставшимся категориям населения. По его словам, исходя из результатов администрирования, критерии будут дорабатываться постепенно.

«Первая группа - государственные служащие. Вторая группа - работники квазигосударственного сектора, работники бюджетной сферы. Следующая группа это - индивидуальные предприниматели, руководители, учредители юридических лиц и их супруги. И уже только по итогам этого всё это будет распространяться на физлица. Мы отработаем критерии с банками, чтобы максимально сократить количество лиц, которые необъективно будут попадать под эти критерии», - сказал В. Балан.

Глава управления также ответил, все ли счета индивидуального предпринимателя будут проверяться.

«Если вы используете в рамках своей предпринимательской деятельности счета физлиц, на третьем этапе вам необходимо будет эти суммы доначислить в свою налоговую отчетность. По-хорошему, все индивидуальные предприниматели в своей деятельности должны использовать свои счета для предпринимательской деятельности. Не должны использоваться счета физлица», - уточнил спикер.

На первоначальном этапе будет направляться уведомление камерального контроля. По словам Владлена Балана, предупреждений за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации на данный момент не предусмотрено.

«Если это будет носить системный характер, то будем разрабатывать дополнительный механизм, чтобы мотивировать людей выплачивать налоги или регистрироваться в качестве ИП», - отметил он.

«Счета мы не будем проверять вообще. Мы будем формировать целевую группу, по которой банки второго уровня будут проводить свой СУР (систему управления рисками) и результаты этой системы в виде ИИН и отметки (соответствует или не соответствует) передавать в органы госдоходов. Повального контроля по счетам, по движениям на счетах не будет», - объяснил представитель КГД.

«Допустим, мы сформируем список на полмиллиона человек, направим его в банки второго уровня. БВУ проверят: если из 500 тысяч выйдут нарушения по двум тысячам, то каждый банк по своим счетам предоставят нам списки этих лиц и уже им будут выставлены уведомления камерального контроля», - добавил спикер.

В ведомстве отметили, что приказ не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.

Напомним, 20 декабря 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс РК. Согласно документу, вводится понятие «мобильные платежи».