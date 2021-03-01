Счастья и процветания народу Казахстана - пожелание из Кувейта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускник Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Ясин аль-Ансари поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! Хочу поздравить вас с Днем благодарности. Желаю вам удачи и процветания, всего хорошего. Спасибо казахстанскому народу за теплые отношения, гостеприимство и воспоминания. Я учился в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в Алматы. Там я ощутил доброту, гостеприимство и теплое сердце казахского народа», - сказал Ясин аль-Ансари, в поздравительном видеообращении, записанном в Кувейте.

Он также поздравил казахстанский народ и с 30-летием Независимости.

«Народу Казахстана желаю счастья, процветания, вам всем любви, удачи, здоровья. Всего вам хорошего!» - пожелал выпускник медицинского университета.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.

Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.