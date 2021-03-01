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    Счастья и процветания народу Казахстана - пожелание из Кувейта

    1 Марта 2021, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускник Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Ясин аль-Ансари поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие казахстанцы! Хочу поздравить вас с Днем благодарности. Желаю вам удачи и процветания, всего хорошего. Спасибо казахстанскому народу за теплые отношения, гостеприимство и воспоминания. Я учился в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в Алматы. Там я ощутил доброту, гостеприимство и теплое сердце казахского народа», - сказал Ясин аль-Ансари, в поздравительном видеообращении, записанном в Кувейте.

    Он также поздравил казахстанский народ и с 30-летием Независимости.

    «Народу Казахстана желаю счастья, процветания, вам всем любви, удачи, здоровья. Всего вам хорошего!» - пожелал выпускник медицинского университета.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.

    Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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