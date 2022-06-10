Счастье материнства: как реализуется президентская программа «Аңсаған сәби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа «Аңсаған сәби», созданная по поручению Главы государства, стартовала в начале 2021 года. За это время уже родилось более 1560 детей. Как реализуется программа, что нужно знать родителям, на какие вопросы следует обратить основное внимание, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Каждая шестая семья не могла иметь детей

В 2020 году в ходе своего Послания народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи со сложившейся семейно-демографической ситуацией в стране.

«Предмет серьезной обеспокоенности - семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с соседями по Центральной Азии неутешительные.

В связи с этим Президент поручил увеличить число квот экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 7 раз - с 1 тыс. до 7 тыс. - по социальной программе «Аңсаған сәби». Целью программы было определено содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Программа стартовала в 2021 году. Для ее реализации было предусмотрено выделение 6,2 млрд тенге.

Как изменилась ситуация с 2021 года

Финансирование программ ЭКО ведет НАО Фонд социального медицинского страхования с 2018 года в рамках ГОБМП.

По данным Фонда, в 2018 году было проведено 902 цикла ЭКО, аналогичное количество процедур было проведено и в 2019 году. В 2020 году цифра немного увеличилась, 1105 женщин воспользовались услугами экстракорпорального оплодотворения.

По данным ВОЗ, беременность в результате проведения данной репродуктивной технологии наступает в 45–60% случаев.

Поэтому процедура достаточно дорогостоящая ввиду того, что это целый цикл, который требует как временных, так и денежных затрат. Стоимость одного цикла - около 1 млн тенге. Некоторым нужно сдавать больше анализов, поэтому общая стоимость доходит до 1,5 млн тенге. Для успешного результата иногда нужно пройти 2, а то и 3 цикла. Не все казахстанцы могут позволить себе такие траты. Поэтому мечта о ребенке для многих оставалась несбыточной.

По данным статистики, около 15% пар в Казахстане имеют диагноз «бесплодие». 20% из них считают это основанием для развода. Поэтому квоты на ЭКО стали настоящим выходом из ситуации, так как до 2021 года всего распределялось по 1 тыс. квот на весь Казахстан, очереди на них были большими и длительными. Некоторым парам приходилось ждать по 3 года. По данным Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день в стране на учете с бесплодием состоит более 11 тыс. женщин.

Например, одна из жительниц города Нур-Султана Айгерим Курмангалиева, ей 29 лет, не могла забеременеть в течение 7 лет.

«В течение 7 лет по состоянию здоровья я не могла самостоятельно забеременеть. Мы обратились к ЭКО. Были две неудачные попытки. ЭКО проходили платно. Уже почти отчаялись, но открылась государственная бесплатная программа «Аңсаған сәби». Мы собрали документы, необходимые анализы и подали заявку, ждали всего 2 недели и нас приняли. Третья попытка ЭКО стала успешной! 13 января 2022 года я родила здоровую девочку. Рождение ребенка изменило мою жизнь. Я очень счастлива! Считаю, что такая технология – это крутая возможность помочь тем, кто не может забеременеть. В наши дни это спасает много семей», - поделилась Айгерим Курмангалиева.

По ее словам, пара не теряла надежду и не думала о расставании.

«Возможно, если бы у нас так и не появился ребенок, мы и не расстались бы. Однако я думаю, что полноценное счастье можно испытать только тогда, когда в семье появляются дети. Испытать счастье материнства, счастье родительства - очень важно для каждой семьи», - считает Айгерим Курмангалиева.

Буквально недавно, в начале июня, в Актобе женщина родила тройню по этой программе. Родились мальчики и родители дали им имена Касым, Жомарт и Кемел в честь Президента РК, который, напомним, стал инициатором увеличения квот по госпрограмме.

В целом, с начала реализации программы «Аңсаған сәби» на свет появилось более 1,5 тыс. детей.

Первый ребенок в рамках программы родился 15 октября в 2021 года в семье из поселка Талдыбулак Талгарского района Алматинской области. Ребенок родился здоровым, имя дали Арман. Долгожданная первая беременность наступила после первого цикла ЭКО по квоте. Женщина не могла забеременеть в течение 9 лет.

По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, малыш стал одним из 25 тыс. детей, которые появились на свет благодаря процедуре ЭКО в Казахстане.

Для сравнения, если за предыдущие 10 лет было проведено около 9 тыс. циклов ЭКО, включая квотирование, и родилось около 3 тыс. детей, то после того, как Президент поручил увеличить количество квот, с момента старта программы на свет появилось уже более 1,5 тыс. детей.

Здесь нужно отметить, что эффективность проведения ЭКО в среднем выросла с 15% до 42%. Показатель эффективности лечения по факту рождения ребенка находится на уровне 30%, что соответствует показателю лучших европейских клиник.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что на 1 июня 2022 года с помощью процедуры ЭКО по квоте родилось уже 1560 детей.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич поручил реализовать специальную программу «Аңсаған сәби», выразив обеспокоенность семейно-демографической ситуацией, так как 20% супружеских пар разводятся по причине бесплодия. В прошлом году в рамках этой программы доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям получили 7 тыс. женщин. В результате на учет по беременности было поставлено более 3 тыс. женщин. В 1307 семьях родились долгожданные 1560 детей», - сообщала глава Минздрава на заседании Правительства.

Кстати, говоря о здоровье детей, Ажар Гиният отмечала, что в этом году в рамках реализации мероприятий по защите здоровья детей Министерство уделит особое внимание профилактике. Будут расширены пакеты профилактических осмотров детей с учетом текущего объема проводимых исследований (ОАК, ОАМ, оптоакустическая ремиссия).

Кто может рассчитывать на квоту?

Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и та, которая не узаконила свои отношения. В последнем случае обязательно наличие информированного добровольного письменного обоюдного согласия.

Также, необходимо быть гражданином Казахстана и соответствовать медицинским параметрам, установленным Минздравом – это репродуктивный возраст от 18 до 42 лет, нормальные соматические и эндокринные статусы, высокий фолликулярный резерв.

Отказать в экстракорпоральном оплодотворении пациентке могут в нескольких случаях: при врожденных или приобретенных аномалиях матки, соматических и психических расстройствах, опухолях яичников, острых воспалительных заболеваниях и онкологии любой локализации.

Как получить направление на ЭКО?

Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Специалисты организации включат пациентку в электронный регистр диспансерных пациентов с бесплодием и назначат ряд обследований. В течение 12 месяцев организация ПМСП на основании заключения узкого специалиста направит документы пациентки в местную комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам. При положительном решении женщину зарегистрируют на портале «Бюро госпитализации» и начнут готовить к процедуре. Выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения пациент вправе самостоятельно.

По ОСМС можно пройти бесплатно процедуру ЭКО один раз в год. Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО в системе ОСМС осуществляется согласно предусмотренному перечню. В системе ОСМС предусмотрена базовая программа ЭКО – цикл, в котором последовательно без перерывов следуют:

- стимуляции суперовуляции;

- трансвагинальная пункция яичников;

- забор яйцеклетки, включая перенос замороженных (витрифицированных) эмбрионов;

- диагностика беременности проводится через 12-14 дней после экстракорпорального оплодотворения, УЗИ назначают на 21-й день.

В случае, если у пациентки проявилось одно из нежелательных осложнений – многоплодие, которое увеличивает нагрузку на женский организм и ухудшает прогноз вынашивания беременности, ей проводят резекцию. Операцию по уменьшению числа развивающихся плодов осуществляют только при наличии письменного соглашения пациента.

Подробная информация о правилах проведения ЭКО и сопутствующих мероприятиях опубликована в Приказе министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-272/2020 «Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий».

Президентская программа «Аңсаған сәби» с ежегодным выделением 7 тыс. квот на ЭКО продлится до 2025 года в РК в рамках национального проекта «Здоровая нация».

По данным Министерства здравоохранения, в стране работают 29 центров экстракорпорального оплодотворения. Госуслуги в рамках ОСМС предоставляют 18 клиник, из них три государственные и 15 частных.

Рабига Нурбай



