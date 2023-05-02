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    Сценаристы Голливуда объявили забастовку

    2 Мая 2023, 14:53

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Гильдия сценаристов Америки и самые известные голливудские студии не могут договориться об уровне оплаты труда. Последняя такая забастовка 15 лет назад продлилась 100 дней и стоила экономике Калифорнии более 2 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Тысячи сценаристов кино и телевидения Голливуда объявили забастовку, так не договорившись о повышении зарплат.

    1 мая истек контракт между Гильдией сценаристов Америки и студиями, такими как Walt Disney и Netflix. Последние несколько недель стороны ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения, но пока безуспешно.

    Согласно статистике Гильдии, половина сценаристов телесериалов сейчас работает за минимальную зарплату.

    Искусственный интеллект — еще один вопрос за столом переговоров. Профсоюз хочет, чтобы студии отказались от использования искусственного интеллекта для создания новых сценариев на основе предыдущих работ сценаристов. Последние также не хотят, чтобы их просили переписывать созданные ИИ проекты сценариев.

    Фабрика грёз переживает сильнейший кризис, вызванный глобальным бумом потокового вещания. В последний раз забастовка сценаристов длилась 100 дней и стоила экономике Калифорнии более 2 миллиардов долларов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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