Сбывающих фиктивные ПЦР-справки выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбывающих фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов выявили в городе Нур-Султане. С начала месяца установлено два факта сбыта поддельных справок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивной справки о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом. Установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от «клиентов» по шесть тысяч тенге. Полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов. Назначены необходимые экспертизы.

Также сотрудниками полиции установлен гражданин РК, который находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки отправлял через мессенджер Telegram. По прибытии на территорию страны в отношении подозреваемого будут приняты меры в рамках уголовного законодательства.

По фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.

Сотрудниками полиции проведена проверка ряда медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных справок жителям столицы.

Полицейские напомнили, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст.385 УК РК до 4-х лет лишения свободы.