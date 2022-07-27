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    Сбытчиков наркотиков в крупном размере задержали в Шымкенте

    27 Июля 2022, 16:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента задержали троих мужчин, занимавшихся хранением и сбытом наркотических средств в крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Двое из них задержаны в микрорайоне Достык. У них изъяты два полиэтиленовых пакета с наркотиками.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий в жилом массиве «Кайнар булак» полицейские задержали еще одного мужчину, у которого обнаружен мешок с наркотическим веществом.

    Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является «сушеной марихуаной« общим весом 7 кг 188 гр.

    Задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности и были судимы.

    Проводится досудебное расследование. Подозреваемые - под стражей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
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