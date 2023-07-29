Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Сбытчиков наркотиков из ВКО и Жамбылской области задержали в Атырау

    29 Июля 2023, 19:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и департамента Комитета национальной безопасности по подозрению в хранении синтетических наркотиков задержаны жители ВКО и Жамбылской области. У них изъято около 200 доз наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По подозрению в хранении синтетических наркотиков задержан житель Восточно-Казахстанской области, 1981 г.р. По заключению экспертизы выяснилось, что изъятое наркотическое вещество представляет собой синтетический наркотик «Альфа-PVP» массой 64,2 грамма. По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

    Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» в микрорайоне Нурсая г. Атырау был выявлен и задержан житель Тараза, 1987 г.р., который занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок. По заключению медицинской экспертизы установлено, что полученное вещество представляет собой синтетический наркотик «Альфа-PVP» массой 70,09 грамма и «Мефедрон» - 128,31 грамма. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

    В ходе проведенных следственных действий было изъято несколько закладок с синтетическими наркотиками в разных микрорайонах города.

    Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Пять секс-притонов ликвидировали в двух городах Казахстана
    Аферистка из Шымкента обманывала астанчан с арендой квартир
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области