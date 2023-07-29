Сбытчиков наркотиков из ВКО и Жамбылской области задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области и департамента Комитета национальной безопасности по подозрению в хранении синтетических наркотиков задержаны жители ВКО и Жамбылской области. У них изъято около 200 доз наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По подозрению в хранении синтетических наркотиков задержан житель Восточно-Казахстанской области, 1981 г.р. По заключению экспертизы выяснилось, что изъятое наркотическое вещество представляет собой синтетический наркотик «Альфа-PVP» массой 64,2 грамма. По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.

Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» в микрорайоне Нурсая г. Атырау был выявлен и задержан житель Тараза, 1987 г.р., который занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок. По заключению медицинской экспертизы установлено, что полученное вещество представляет собой синтетический наркотик «Альфа-PVP» массой 70,09 грамма и «Мефедрон» - 128,31 грамма. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ходе проведенных следственных действий было изъято несколько закладок с синтетическими наркотиками в разных микрорайонах города.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.