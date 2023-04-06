Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Сбытчика поддельных 10-тысячных купюр задержали в Алматы

    6 Апреля 2023, 13:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы. В настоящее время, по данному факту проводится досудебное расследование.

    В отношении одного фигуранта санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого. Также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

    Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматинском зоопарке скончался абессинский рогатый ворон
    Отопление в Алматы начнут отключать с 20 апреля
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 апреля
    Территорию вокруг озера Сайран в Алматы начнут благоустраивать летом
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров