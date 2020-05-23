Сбытчика героина задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала сбыта наркотиков на территории столицы, был задержан ранее судимый 35-летний мужчина, у которого в ходе обыска обнаружен и изъят героин весом 60 гр., что составило бы 200 разовых доз для наркопотребления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Вышеуказанные наркотические средства, задержанный мужчина собирался сбыть на территории столицы.

Стоимость изъятой особо крупной партии героина на черном рынке составляет около 800.000 тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников по уголовному делу.

С начала года полицейскими столицы изъято более 22 кг различных наркотических средств, в том числе героин, синтетические наркотики.

По статье «за сбыт наркотиков» возбуждено 42 уголовных дела. Также по различным наркоправонарушениям возбуждено 150 дел.

Управлением по противодействию наркобизнесу ДП г. Нур-Султана с начала года зарегистрировано 55 уголовных правонарушений, связанных с синтетическими наркотиками.