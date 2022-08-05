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    • Сбытчика гашиша задержали в ходе спецоперации в Алматинской области

    5 Августа 2022 21:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области силами сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП в результате четко спланированной спецоперации задержан сбытчик наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель Илийского района. Согласно акту судебной экспертизы, изъятое вещество является гашишем, общим весом 4,98 грамм. В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 297 ч.1 УК РК «Незаконные хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.

    В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого также был изъят пакет, внутри которого находилось наркотическое средство гашиш, общим весом 2,8 кг. По указанному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконные хранение наркотических средств в особо крупном размере».
    #Борьба с наркотиками
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