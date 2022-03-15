Сбой в Wildberries: Что делать казахстанцам, у которых списали средства за покупку продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что можно сделать казахстанцам, у которых списали средства за покупку продукции? Этот вопрос прокомментировал заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас Евразийский экономический союз, есть соответствующие профильные подразделения. У нас проходят заседания. Когда интернет-торговлю ведут не наши, а электронные площадки других стран, наше отечественное отраслевое законодательство на них не распространяется. Но благодаря взаимодействию с коллегами из соответствующих международных органов, сообщаем эти факты. В законодательстве мы продумаем эти моменты, чтобы здесь на берегу в такие ситуации не попадали потребители», - пояснил заглавы Комитета по защите прав потребителей.

Серик Кусаинов рассказал, что необходимо предпринять казахстанцам, у которых списали средства за покупку и доставку продукции через Wildberries.

«В любом случае нужно обращаться в наш Комитет. Как межотраслевой координатор будем регулировать эти вопросы. Определим соответствующие органы, обратимся к коллегам из Ростпотребнадзора, из других организаций стран ЕАЭС, чтобы они приняли меры к субъектам, которые находятся на территории их стран», - добавил он.

Напомним, ранее министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал сбой в работе популярного интернет-магазина Wildberries после жалоб казахстанцев.