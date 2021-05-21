Сбой в системе Ashyq прокомментировали в Министерстве цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вчерашний сбой в системе Ashyq прокомментировал журналистам директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы полностью переводили Ashyq на сервера АО «Национальные информационные технологии». Сейчас полностью все проблемы исправлены. Здесь еще важно сказать, что очень большой наплыв по количеству людей был, поэтому какие-то технические ошибки были», - сообщил Бекболат Молдабеков.

По его словам, активных пользователей приложением составляет 1 млн 600 тысяч человек.

«Цифра быстро растет. Так как все перевели в АО «НИТ», такие нагрузки будет выдерживать. То есть, с сегодняшнего дня уже таких проблем не будет. Проявляются другие альтернативы, чтобы система спокойно работала. Поэтому будет работать лучше», - добавил Б. Молдабеков. Напомним, вчера в системе Ashyq произошел сбой.