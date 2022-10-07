Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сбой произошел в онлайн-сервисах «Казпочты»

    7 Октября 2022, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В онлайн-сервисах АО «Казпочта» произошел сбой, позже были проведены восстановительные работы. Об этом сообщили в компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что 7 октября была зафиксирована недоступность сервисов АО «Казпочта».

    «Технические проблемы наблюдались у стороннего провайдера - ТОО «Казклауд» в Центре обработки данных в городе Павлодаре. При проведении анализа была направлена заявка на устранение проблем в ТОО «Казклауд», - сообщили в пресс-службе компании.

    Отмечается, что ошибки, возникшие в системе хранения данных виртуальных машин ТОО «Казклауд», привели к недоступности всех сервисов АО «Казпочта».

    «С утра провели восстановительные работы: запуск сервисов и проверка работоспособности систем. На данный момент восстановительные работы завершены, системы работают в штатном режиме», - проинформировали в компании.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    14 человек пострадали из-за сбоя в работе эскалатора в Южной Корее
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам