Сборы летчиков армейской авиации прошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В войсковой части 53975 завершились сборы летчиков армейской авиации Военно-воздушных сил Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского гарнизона.

Как отмечает временно исполняющий обязанности командира воинской части полковник Владимир Меримбаев, целями проведения сборов были повышение мастерства летного состава в технике пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях, при установленном минимуме погоды, обучение молодого летного состава, обмен опытом среди лучших представителей армейской авиации. К тому же многие летчики выполнили требования для повышения своей классной квалификации.

В ходе сборов также отрабатывалось взаимодействие экипажей с группой руководства полетами. Отдельная работа проводилась с летчиками-инструкторами. В лучшую сторону по итогам отмечены майоры Ербол Несипбаев, Илья Лукьянов, Сергей Бикетов, Абдугани Ибрагимов, капитаны Ардак Каримкулов, Акторе Исан, Илияс Амиркешев.

«Летчики армейской авиации всегда являются продолжателями славных воинских традиций. Им всегда были присущи честь и доблесть, которые вдохновляли на верное служение Отечеству, были образцом чести и преданности своей Родине – Республике Казахстан», - подчеркнул полковник Владимир Меримбаев.