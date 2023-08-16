Сборные команды Казахстана заняли третье место на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборные команды Казахстана заняли общекомандное третье место на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС РК.

В период с 3 по 9 августа в Саранске (Республика Мордовия, Российская Федерация) проведены ХII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров и VIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок «Саранск-2023».

Соревнования проходили на центральном стадионе «Старт» в Саранске и по четырем видам соревнований: подъем по штурмовой лестнице на 2-3 этажи учебной башни; преодоление 100 метровой полосы с препятствиями; пожарная эстафета 4х100 метров; боевое развертывание от пожарной мотопомпы.

На XII чемпионате мира среди юношей и юниоров участвовали 5 сборных команд от Республики Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации, Словацкой Республики, Республики Мордовия. Общее количество спортсменов юношей и юниоров составило 38 человек.

На чемпионатах участвовали наблюдатели от Республики Таджикистан и Катар.

По подъему по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни среди младшей группы юношей Абаев Амир из Актюбинской области попал в четверку лучших спортсменов с временем 7,31 секунд. В финале он показал результат с временем 7,27 секунд (лучший результат чемпионата 6,98 секунд). Среди юношей средней группы лучший результат показал Мартынов Антон с результатом 7,55 секунд (лучшее время чемпионата 7,06 секунд). Среди юношей старшей группы лучший результат показал Мухамадеев Никита с результатом 11,46 секунд (лучшее время чемпионата 10,37 секунд).

В преодоление 100-метровой полосы с препятствиями лучший результат среди юношей младшей группы показал Боков Никита с результатом 18,89 секунд (лучший результат чемпионата 16,98 секунд). Лучший результат среди юношей средней группы показал Насибуллин Ернур с результатом 17,34 секунд (лучший результат чемпионата 16,16 секунд). Лучший результат среди юношей старшей группы показал Раимкулов Раимбек с результатом 17,57 секунд (лучший результат чемпионата 16,01 секунд).

В пожарной эстафете 4х100 метров команда Российской Федерации заняла 1 место с результатом 55,88 секунд. Сборная команда РК заняла 3 место с временем 62,52 секунд.

По дисциплине «боевое развертывание от пожарной мотопомпы» сборная юношей и юниоров заняла 2 место, с результатом 20,47 секунд.

По итогам чемпионата мира сборная юношей и юниоров Республики Казахстан заняла общекомандное 3 место.

На VIII чемпионате мира среди девушек и юниорок участвовали 5 сборных команд: Республики Казахстан, от Республики Беларусь, Российской Федерации, Словацкой Республики и Республики Мордовии. Общее количество спортсменок девушек и юниорок составило 41 человек.

На главной судейской коллегии были представлены судьи от Республики Казахстан Данаев Д., Филатов М.

По подъему по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни лучшее время среди девушек младшей группы показала Козлова Александра с временем 8,74 секунд (лучший результат чемпионата 7,51 секунд). Среди девушек средней группы лучший результат показала Турсынбай Айша с результатом 8,03 секунд (лучшее время чемпионата 7,41 секунд). Среди девушек старшей группы лучший результат показала Ержанова Айдана с результатом 8,22 секунд (лучшее время чемпионата 7,11 секунд).

В преодоление 100-метровой полосы с препятствиями лучший результат среди девушек младшей группы показала Бунякина Анастасия с результатом 19,46 секунд (лучший результат чемпионата 17,09 секунд). Лучший результат среди девушек средней группы показала Муратова Аружан с результатом 19,30 секунд (лучший результат чемпионата 16,82 секунд). Лучший результат среди девушек старшей группы показала Ержанова Айдана с результатом 19,39 секунд (лучший результат чемпионата 16,89 секунд).

По упражнению эстафета 4х100 метров сборная девушек и юниорок заняла 3 место с результатом 68,79 сек (лучший результат чемпионата 60,73 секунд).

По дисциплине «боевое развертывание от пожарной мотопомпы» сборная девушек и юниорок заняла 3 место с результатом 25,55 сек (лучший результат чемпионата 19,63 секунд).

По итогам VІІІ Чемпионата Мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту сборная Республики Казахстан заняла общекомандное третье место.

По итогам чемпионата на стадионе «Старт» состоялась церемония закрытия чемпионатов мира и награждение победителей и призеров медалями, кубками, дипломами и ценными призами.