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    Сборные Казахстана по теннису до 12 лет вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии

    11 Июня 2023, 17:20

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В столице Туркменистана завершилась квалификация зоны центральной Азии - турнир ITF Asia 12&U Team Championships среди игроков до 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Честь Казахстана на командном первенстве защищали Ахмади Маханов (Актобе), Нурдаулет Балкан (Актау), Арнур Турсунхан (Алматы), капитан Антон Михайлов, а также Ясмин Дюсембаева (Экибастуз), Амина Нурмахан (Алматы), Нурай Байсиит (Алматы), капитан Евгения Сушкова.

    Наши девочки сыграли четыре матча - с командами Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и всех одержали уверенные победы со счетом 3:0, не отдав соперницам ни одного сета.

    Мальчики поочередно обыграли сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана с таким же счетом 3:0, и также не отдав оппонентам ни одного сета.

    Таким образом, сборные Казахстана вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии среди игроков до 12 лет, который пройдёт осенью 2023 года в Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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