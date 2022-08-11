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    • Сборную Казахстана по шахматам торжественно встретили в Алматы

    11 Августа 2022 15:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из индийского Ченная, где проходила всемирная шахматная олимпиада, вернулась национальная сборная Казахстана по шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Особое внимание встречающих было приковано к нашим девушкам. Они заняли пятое место по итогам всемирной шахматной олимпиады. Как сообщалось ранее, на счету казахстанок восемь побед, одна ничья и два поражения.

    Кроме того, Жансая Абдумалик стала бронзовым призером среди первых досок турнира.

    Спортсменки поблагодарили соотечественников за поддержку и радушный прием.

    «Считаю, что из 188 стран занять третье и пятое места, — это огромное достижение, это самое лучшее достижение на всемирной шахматной олимпиаде (для страны – прим.ред.). Благодарим всех и каждого, кто приехал и просто решил сплотить команду и поздравить нас с лучшим выступлением», - сказала член женской сборной РК по шахматам Гулисхан Нахбаева.


    Кадр из видео


    #Спорт #Видео #Шахматы
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