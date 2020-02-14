Сборники современной казахской литературы, переведенные на 6 языков ООН, презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, в Доме дружбы, состоялась презентация двух антологий современной казахской литературы, впервые переведенных на шесть языков ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии участие приняли Государственный секретарь Крымбек Кушербаев , министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, а также авторы произведений, вошедших в антологии, и их переводчики.

На презентации подведены итоги переводческой работы, авторы получили полные комплекты своих работ, изданных на 6 языках мира - английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

«Антология современной казахской прозы» и «Антология современной казахской поэзии» изданы в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект является одним из направлений программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаевым.

Госсекретарь отметил, что перевод и распространение лучших образцов казахской литературы на 6 языках ООН в нашей истории осуществлены впервые.

«Особое внимание было уделено организации перевода и координации этого проекта. Главная задача заключалась в обеспечении качественного перевода произведений. Для этого в 6 странах были выбраны наиболее авторитетные издатели и наиболее опытные специалисты, работающие в сфере художественного перевода. Антологии, включающие лучшие работы 60 авторов, доставлены во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры в 93 странах мира на 5 континентах», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

В свою очередь министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова заявила, что данное мероприятие было реализовано в рамках проекта «Современная казахстанская культура в мире».

«Во время перевода произведений казахстанских авторов была налажена тесная творческая связь между иностранными переводчиками и авторами. Также в марте пройдет международная книжная ярмарка «London Book Fair – 2020», где впервые британская общественность сможет ознакомиться с историей и богатым литературным миром Казахстана. Считаю, что такие мероприятия способствуют повышению интереса мировой общественности к духовным богатствам и культуре нашей страны», – сказала министр.

Английскую версию «Антологии современной казахской прозы» и Антологии современной казахской поэзии» подготовило издательство Кембриджского университета, сборники на арабском языке – Национальный центр культуры и образования Египта, на испанском языке - Институт Сервантеса, на русском языке - Издательский дом Московского государственного университета им М.В. Ломоносова, на китайском языке – Издательство наций в Пекине, на французском языке – культурная ассоциация Парижа. Указанными организациями – партнерами к работе над переводом и изданием сборников было привлечено около 300 специалистов.

В рамках проекта иностранные переводчики и издатели посетили Казахстан, встретились с казахскими авторами, чтобы провести индивидуальные беседы и обсудить особенности перевода. Это позволило максимально приблизить художественный перевод к оригинальному тексту и обеспечить его качество.

Тираж каждой антологии составляет 10 тысяч экземпляров. В общей сложности 120 тысяч экземпляров были доставлены в более чем 23 тысяч крупных библиотек, учебных заведений и исследовательских центров по всему миру. Издания на английском языке распространены в 18 англоязычных странах, на арабском – в 22 странах Ближнего Востока и Африки, на испанском – в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском – во всех регионах КНР с населением 1,5 миллиарда человек, на русском – в 14 странах, на французском – в 17 странах Европы и Африки.

Кроме того, сборники казахской литературы вошли в международную библиографическую систему WorldCat, которая охватывает крупные библиотечные фонды и уникальные книги.

Проект реализован общественным фондом «Национальное бюро переводов» по заказу Министерства культуры и спорта РК.