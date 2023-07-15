Сборник «Уа, дариға, заманым!» презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде вышел новый сборник «Уа, дариға, заманым!». Книга, составленная из сочинений братьев Саққұлақа и Қосана Ыбырайымұлы, рассказывает о трудной судьбе одной династии, жившей в прошлом столетии, и всей страны в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сборник состоит из 252 страниц и четырех частей: «Шежіре», «Алла деп сөзді бастадым...», «Жүсіпханның басынан кешкендері» и «Хат жаздым қалам алып...». На создание книги ушло полтора года. Тираж – 500 экземпляров», – сказал составитель сборника Амандық Жәкетаев.

Сборник составлен из рукописей Саққұлақа и Қосана Ыбырайымұлы, уроженцев Жанааркинского района, на арабской вязи. Рукописи бережно хранили потомки братьев. На кириллицу стихотворные и прозаические произведения перевел Айдархан Касенов. Он же является редактором книги. Корректировал главный редактор республиканского литературно-общественного журнала «Қасым» Серик Сагинтай.

Саққұлақ Ыбырайымұлы – один из организаторов Караагашского (Айгыржалского) восстания 1916 года, генеалог, почетный старейшина, знавший множество легенд и преданий, связанных с историей не только Сарыаркаи, но и дальних и ближних родов. Қосан Ыбырайымұлы в большей степени был известен своими религиозными знаниями.