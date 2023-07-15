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    Сборник «Уа, дариға, заманым!» презентовали в Караганде

    15 Июля 2023, 15:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде вышел новый сборник «Уа, дариға, заманым!». Книга, составленная из сочинений братьев Саққұлақа и Қосана Ыбырайымұлы, рассказывает о трудной судьбе одной династии, жившей в прошлом столетии, и всей страны в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сборник состоит из 252 страниц и четырех частей: «Шежіре», «Алла деп сөзді бастадым...», «Жүсіпханның басынан кешкендері» и «Хат жаздым қалам алып...». На создание книги ушло полтора года. Тираж – 500 экземпляров», – сказал составитель сборника Амандық Жәкетаев.

    Сборник составлен из рукописей Саққұлақа и Қосана Ыбырайымұлы, уроженцев Жанааркинского района, на арабской вязи. Рукописи бережно хранили потомки братьев. На кириллицу стихотворные и прозаические произведения перевел Айдархан Касенов. Он же является редактором книги. Корректировал главный редактор республиканского литературно-общественного журнала «Қасым» Серик Сагинтай.

    Саққұлақ Ыбырайымұлы – один из организаторов Караагашского (Айгыржалского) восстания 1916 года, генеалог, почетный старейшина, знавший множество легенд и преданий, связанных с историей не только Сарыаркаи, но и дальних и ближних родов. Қосан Ыбырайымұлы в большей степени был известен своими религиозными знаниями.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Общество Караганда
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