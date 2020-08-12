Сборник стихов Абая на корейском языке и почтовые марки появились в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Со сборником стихов Абая, одного из самых выдающихся поэтов и мыслителей Казахстана, теперь могут ознакомиться и корейские читатели. При поддержке Посольства Республики Казахстан в Республике Корея издана книга на корейском языке «황금천막에서부르는노래» (Алтын шаңырақта шырқалған ән) со стихотворениями великого Абая Кунанбайулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В книгу, общий тираж которой составляет 1000 экземпляров, вошли 106 стихотворений и 2 эпические поэмы казахского писателя, а также статья Президента Республики Казахстана К.Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Автором книги является корейский писатель Ким Бёнг Хак.

Как отмечает автор книги в своем предисловии, Абай сочетал в себе одновременно казахскую традицию, западную рациональность и религиозную духовность – определяющие основы многонационального Казахстана сегодня.

Помимо литературного сборника, в Южной Корее появились марки с изображениями Абая и аль-Фараби. Основной почтовый оператор страны «Korea Post» впервые напечатал казахстанские марки. Дизайн марок выполнен в выдержанном стиле с отметкой 175-летия и 1150-летия великих казахских деятелей на английском языке.

Ким Бёнг Хак переехал в Казахстан в 1992 году. Работал в корейском центре в г. Уштобе, Алматинской области, преподавал корейский язык в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, был корреспондентом газеты «Корё Ильбо», д иректором Корейского образовательного центра в Алматы.

В 2016 году вернулся в Республику Корея. В настоящее время является одним из руководителей Культурного центра корейцев СНГ в Кванджу и исследователем истории корейцев в СНГ.