Сборник произведений Шокана Уалиханова впервые опубликован на английском языке

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Издательство Кембриджского университета в партнерстве с Посольством Казахстана в Великобритании при поддержке акимата Костанайской области, Национального бюро переводов Казахстана и Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова представили первый в истории англоязычный сборник избранных произведений Шокана Уалиханова, одного из наиболее выдающихся казахских ученых XIX века, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии, прошедшем в «гибридном» формате в стенах Королевского географического общества, приняли участие управляющий директор Кембриджского партнерства в области образования Кембриджского университета Джейн Манн, посол Казахстана Ерлан Идрисов, директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова профессор Зиябек Кабульдинов, переводчик Арч Тейт, а также редактор книги британский писатель Ник Филдинг. Руководитель отдела международного взаимодействия Кембриджского партнерства в области образования Энни Михайлиду выступила модератором торжественного мероприятия.

За свою недолгую жизнь (всего 29 лет) Ш. Уалиханов успел внести весомый вклад в востоковедение. Он известен в казахстанской истории как великий ученый, этнолог, географ, картограф и художник.

Выступая с приветственной речью, посол Е. Идрисов отметил, что, несмотря на высокую историческую и научную ценность, труды Ш. Валиханова до сих пор не пользовались широкой известностью в англоязычном мире.

«Трудно переоценить значение Ш. Валиханова для истории и культуры не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Его труды пролили свет на многие аспекты жизни народов этого значимого региона. И сегодня мы представляем собрание произведений Ш. Валиханова, переведенное впервые с тех пор, как в 1865 году были опубликованы четыре его произведения на английском языке», – добавил он.

В книгу вошли наиболее значимые научные труды Ш. Валиханова, посвященные изучению географии, истории, этнологии и экономики Центральной Азии. Для англоговорящих читателей эти произведения восполняют важный пробел в изучении истории региона.

Дж. Манн отметила, что Издательство Кембриджского университета является ведущим издателем книг по истории и антропологии, и включение казахского автора в список книг по данной тематике станет очередной важной вехой в истории издательского дома.

«Многие из произведений, вошедших в сборник, который мы сегодня представляем, были впервые переведены на английский язык, что открывает доступ к ним для англоговорящих студентов, ученых и широкой аудитории. Как и другие участники проекта, я надеюсь, что публикация будет иметь долгосрочный эффект в виде повсеместного включения произведений Ш. Валиханова в список западных работ, описывающих Центральную Азию», – сказала она.

З. Кабульдинов, в свою очередь, отметил, что возглавляемый им Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова при отборе материалов для перевода старался акцентировать внимание на статьях, описывающих историю, традиции и обычаи казахов и других народностей региона, систему казахского судопроизводства, а также демократические взгляды автора, в том числе относительно полезных для народа реформ.

А. Тейт прочел несколько отрывков из произведений Ш. Валиханова, которые он впервые перевел на английский язык. Он также отметил, что, будучи младшим государственным служащим в Российской империи, Ш. Валиханов делал все возможное, чтобы предотвратить разрушение властями традиционного уклада жизни казахского народа и добивался того, чтобы к его народу относились с тем уважением, которого заслуживают казахи.

Н. Филдинг отметил, что идея публикации произведений великого казахского ученого на английском языке зародилась еще в 2017 году во время одной из его поездок в Казахстан, где он познакомился с З. Кабульдиновым. Он также подробно рассказал о жизни Ш. Валиханова, начиная с его детских лет и времен учебы в Омском кадетском корпусе до экспедиций в Восточный Туркестан и Кашгар, осуществлявшихся с большим риском для жизни казахского этнографа.

В мероприятии приняли участие около 100 гостей из разных стран мира, включая Казахстан, Великобританию, Канаду, ОАЭ, Перу, Польшу и Турцию. Прямая онлайн-трансляция презентации собрала свыше 500 просмотров.



