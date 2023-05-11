Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena г.Шымкент определились обладатели путевок в финальную стадию Juniors Davis Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале подопечные Сергея Квака в захватывающем матче обыграли одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счётом 2:0.

Первое очко в копилку команды Казахстана принес Зангар Нурланулы, который одержал волевую победу над Лахланом Макфадзеном – 5:7, 6:3, 6:1. Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который уверенно победил Джейка Дембо 6:2, 6:1

Таким образом, осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских «Кубка Дэвиса» и «Кубка Билли Джин Кинг» сыграют девушки и юноши сборных Казахстана до 16 лет.

Завтрашняя полуфинальная игра против Южной Кореи ничего не изменит, так как команды Казахстана, Южной Кореи и Японии уже обеспечили себе путевки на первенство мира. Судьба четвертого вакантного места на попадание в Finals Juniors Davis Cup решится в противостоянии между сборными Узбекистана и Таиланда.

Кубок Дэвиса Джуниор (Davis Cup Juniors) - главный международный командный турнир по теннису среди юношей в возрастной группе 16 лет и младше.



