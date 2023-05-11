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    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup

    11 Мая 2023, 21:55

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena г.Шымкент определились обладатели путевок в финальную стадию Juniors Davis Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В четвертьфинале подопечные Сергея Квака в захватывающем матче обыграли одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счётом 2:0.

    Первое очко в копилку команды Казахстана принес Зангар Нурланулы, который одержал волевую победу над Лахланом Макфадзеном – 5:7, 6:3, 6:1. Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который уверенно победил Джейка Дембо 6:2, 6:1

    Таким образом, осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских «Кубка Дэвиса» и «Кубка Билли Джин Кинг» сыграют девушки и юноши сборных Казахстана до 16 лет.

    Завтрашняя полуфинальная игра против Южной Кореи ничего не изменит, так как команды Казахстана, Южной Кореи и Японии уже обеспечили себе путевки на первенство мира. Судьба четвертого вакантного места на попадание в Finals Juniors Davis Cup решится в противостоянии между сборными Узбекистана и Таиланда.

    Кубок Дэвиса Джуниор (Davis Cup Juniors) - главный международный командный турнир по теннису среди юношей в возрастной группе 16 лет и младше.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шымкент Теннис
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