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    Сборная юношей Казахстана сыграет за третье место в квалификации Juniors Davis Cup

    12 Мая 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты квалификации Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup. Сборная Казахстана уступила первым сеянным отбора, двукратным финалистам юниорского «Кубка Дэвиса» команде Южной Кореи со счетом 1:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В первой встрече Зангар Нурланулы проинрал Киму Мубибу – 3:6, 0:6. Затем Амир Омарханов восстановил равновесие по матчам. При счете 4:3 в пользу Амира, главный рефери турнира дисквалифицировал представителя Южной Кореи за то, что он бросил ракетку на трибуну, которая попала в ребенка. В решающей парной игре Амир Омарханов и Дамир Жалгасбай уступили оппонентам со счетом 4:6, 3:6.

    Завтра 13 мая наша команда в матче за третье место квалификации встретится со сборной Таиланда или Японии. Напомним, что путевки на чемпионат мира уже обеспечили команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Таиланда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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