Сборная юношей Казахстана сыграет за третье место в квалификации Juniors Davis Cup

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты квалификации Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup. Сборная Казахстана уступила первым сеянным отбора, двукратным финалистам юниорского «Кубка Дэвиса» команде Южной Кореи со счетом 1:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первой встрече Зангар Нурланулы проинрал Киму Мубибу – 3:6, 0:6. Затем Амир Омарханов восстановил равновесие по матчам. При счете 4:3 в пользу Амира, главный рефери турнира дисквалифицировал представителя Южной Кореи за то, что он бросил ракетку на трибуну, которая попала в ребенка. В решающей парной игре Амир Омарханов и Дамир Жалгасбай уступили оппонентам со счетом 4:6, 3:6.

Завтра 13 мая наша команда в матче за третье место квалификации встретится со сборной Таиланда или Японии. Напомним, что путевки на чемпионат мира уже обеспечили команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Таиланда.



