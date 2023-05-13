Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная юношей Казахстана до 16 лет завоевала «бронзу» в квалификации Juniors Davis Cup

    13 Мая 2023, 22:23

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena в Шымкенте завершилась квалификация Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup. В матче за третье место сборная юношей Казахстана обыграла сборную Таиланда - 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    В стартовой игре Зангар Нурланулы одержал волевую победу 7:5, 6:0. В первой партии казахстанец уступал со счетом 2:5, но смог переломить ситуацию и вырвать победу. Следующим на корт вышел Амир Омарханов, который за 20 минут разгромил соперника – 6:0, 1:0. В начале второй партии соперник отказался от продолжения борьбы.

    Напомним, что сборная Казахстана на групповом этапе отбора одержала три победы в трех играх, в четвертьфинале победила шестикратных чемпионов юниорского «Кубка Дэвиса» команду Австралии, в полуфинале уступила Южной Корее и в итоге завоевала «бронзу», победив в матче за третье место Таиланд.

    Осенью в испанском городе Кордоба впервые в истории казахстанского тенниса на финальном этапе юниорских «Кубка Дэвиса» и «Кубка Билли Джин Кинг» сыграют и юноши, и девушки сборных Казахстана до 16 лет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Риме
    Александр Бублик вырвал вторую победу на турнире «Мастерс» в Риме
    Сборная юношей Казахстана сыграет за третье место в квалификации Juniors Davis Cup
    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup
    Популярное
    1 Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
    2 Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
    3 Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
    4 Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    5 Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
    Новости партнеров