Сборная Японии сенсационно обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Японии обыграла Испанию со счетом 2:1 в третьем матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обе команды очень активно начали встречу, попеременно владея инициативой. Соперники не боялись идти вперед и за 10 минут успели проверить друг друга на прочность. Уже на 11 минуте зрители и болельщики увидели забитый мяч - счет открыли испанцы. Альваро Мората четко замкнул головой навесную передачу с правого фланга от Сесара Аспиликуэта. В дальнейшем игра немного успокоилась, последовали несколько опасных моментов, но счет больше не менялся.

Второй тайм оказался более зрелищным. Он начался с быстрого гола. На 48 минуте японцы сравняли счет - вышедший на замену в перерыве вингер Рицу Доан с левой ноги нанес точный удар по воротам Унаи Симона. Спустя три минуты «синие самураи» вовсе вышли вперед. Ао Танака после передачи партнера с левого фланга пробил точно. После этого испанцы пытались сравнять счет, но японцы сумели отстоять победу.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией и покинула турнир, а команда Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Фото: AFP



