Сборная Уругвая победила Гану, но не вышла в плей-офф ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Уругвая переиграла Гану в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира‑2022 в Катаре, но не смогла выйти в плей-офф. Игра проходила на стадионе Аль-Джануб и завершилась со счетом 2:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уругвай и Гана в последний раз в рамках чемпионата мира встречались между собой в 2010 году в четвертьфинале, тогда драматический матч завершился в пользу «небесно-голубых». Теперь в этой игре у ганцев была возможность отомстить за прошлое и выйти в следующий раунд, к тому же африканская сборная находилась на втором месте в группе после Португалии.

Команды до середины первого тайма боролись на равных, они убегали в атаки, пытались забить. Первыми счет в матче могли открыть игроки Ганы - они на 20 минуте заработали пенальти. Вратарь Серхио Рочет сфолил в собственной штрафной против Мохаммеда Кудуса. Изначально судья зафиксировал офсайд, но после пересмотра момента назначил 11-метровый удар. К точке подошел капитан Андре Айю, но вратарь отбил этот мяч и исправил свою ошибку.

После этого уругвайцы стали играть увереннее и чаще атаковать. В итоге на 26 минуте они забили первыми. Луис Суарес получил длинную передачу от партнера и в штрафной площади соперника нанес удар, с которым вратарь справился не полностью: мяч отлетел в сторону, а рядом стоящий Джорджиан де Арраскаэта подставил голову и отправил мяч в сетку. На 31 минуте Арраскаэта оформил дубль. Он получил прекрасную навесную передачу от Суареса и пробил с линии штрафной, попав точно в угол.

Второй тайм получился напряженным. Подопечные Диего Алонсо и Отто Аддо показали открытый футбол, с большим количеством хороших моментов. Ганцы пытались сократить отставание в счете, а южноамериканцы напротив забить еще больше голов, чтобы уверенно выйти в 1/8 финала. Соперники поочередно угрожали воротам друг друга, но больше забитыми мячами не отличились. Матч завершился со счетом 2:0, но эта победа не позволила уругвайцам продолжить турнир, поскольку в параллельной игре Южная Корея вырвала победу у Португалии и заняла второе место за счет забитых голов.

В параллельном матче сборная Уругвая победила Гану, но не вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Фото: Clive Mason/Getty Images



