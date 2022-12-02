Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Уругвая победила Гану, но не вышла в плей-офф ЧМ-2022

    2 Декабря 2022, 23:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Уругвая переиграла Гану в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира‑2022 в Катаре, но не смогла выйти в плей-офф. Игра проходила на стадионе Аль-Джануб и завершилась со счетом 2:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уругвай и Гана в последний раз в рамках чемпионата мира встречались между собой в 2010 году в четвертьфинале, тогда драматический матч завершился в пользу «небесно-голубых». Теперь в этой игре у ганцев была возможность отомстить за прошлое и выйти в следующий раунд, к тому же африканская сборная находилась на втором месте в группе после Португалии.

    Команды до середины первого тайма боролись на равных, они убегали в атаки, пытались забить. Первыми счет в матче могли открыть игроки Ганы - они на 20 минуте заработали пенальти. Вратарь Серхио Рочет сфолил в собственной штрафной против Мохаммеда Кудуса. Изначально судья зафиксировал офсайд, но после пересмотра момента назначил 11-метровый удар. К точке подошел капитан Андре Айю, но вратарь отбил этот мяч и исправил свою ошибку.

    После этого уругвайцы стали играть увереннее и чаще атаковать. В итоге на 26 минуте они забили первыми. Луис Суарес получил длинную передачу от партнера и в штрафной площади соперника нанес удар, с которым вратарь справился не полностью: мяч отлетел в сторону, а рядом стоящий Джорджиан де Арраскаэта подставил голову и отправил мяч в сетку. На 31 минуте Арраскаэта оформил дубль. Он получил прекрасную навесную передачу от Суареса и пробил с линии штрафной, попав точно в угол.

    Второй тайм получился напряженным. Подопечные Диего Алонсо и Отто Аддо показали открытый футбол, с большим количеством хороших моментов. Ганцы пытались сократить отставание в счете, а южноамериканцы напротив забить еще больше голов, чтобы уверенно выйти в 1/8 финала. Соперники поочередно угрожали воротам друг друга, но больше забитыми мячами не отличились. Матч завершился со счетом 2:0, но эта победа не позволила уругвайцам продолжить турнир, поскольку в параллельной игре Южная Корея вырвала победу у Португалии и заняла второе место за счет забитых голов.

    В параллельном матче сборная Уругвая победила Гану, но не вышла в плей-офф ЧМ-2022.

    Фото: Clive Mason/Getty Images

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обзор мундиаля. 03 Декабря
    Бразилец Дани Алвес стал самым возрастным игроком за всю историю мундиалей
    Когда состоятся матчи 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
    Камерунцы обыграли Бразилию, но вылетели с ЧМ-2022
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров