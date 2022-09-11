Сборная РК по теннису начала подготовку к групповому этапу командного чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три дня остается до старта финальной стадии «Кубка Дэвиса»-2022. Матчи пройдут 13-18 сентября. Глазго – первый по величине город Шотландии примет игры группы D, где сыграют Великобритания, США, Казахстан и Нидерланды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Смерть Королевы Великобритании Елизаветы II не могла не отразиться на турнире. В стране объявлен десятидневный траур. Согласно протоколу, все развлекательные и спортивные мероприятия на этот срок должны быть отменены, однако правительство оставило подобное решение на усмотрение отдельных федераций. Ассоциация тенниса Великобритании сообщила, что групповой этап «Кубка Дэвиса» в Глазго однозначно состоится. В начале каждого игрового дня будет объявлена минута молчания и исполнен гимн.

Сборная Великобритании сыграет с траурными повязками на рукавах.

Матчи группы D состоятся на арене Содружества и велодроме сэра Криса Хоя, известной как Emirates Arena, которая представляет собой крытый стадион вместимостью до 8 тыс. 500 человек. На этом спортивном сооружении, построенном для Игр Содружества 2014 года, проводились соревнования по бадминтону и велоспорту. В 2015 и 2016 году британцы здесь играли свои полуфинальные матчи «Кубка Дэвиса». Также в ноябре текущего года на Emirates Arena пройдет финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, где сборная Казахстана сыграет в группе «С» с командами Великобритании и Испании. В ста метрах от арены расположен стадион футбольного клуба «Селтик» - Celtic Park.

Казахстанская мужская сборная уже всем составом прибыла в Глазго и начала подготовку к чемпионату мира. Михаил Кукушкин считает, что все команды равны и каждый может пройти в четвертьфинал: «Очень сложно загадывать – какая из команд пройдет дальше. В каждой сборной нашей группы есть сильные игроки – как в одиночке, так и в паре. Настраиваемся на все матчи, будет очень тяжелая борьба. У нашей команды есть преимущество – это кубковый опыт. Мы не раз доказывали, что способны обыграть любую сильную команду, и на таком турнире важен не индивидуальный рейтинг, а именно командный дух».

«Нам попалась непростая группа, где собрались сильные команды с игроками, которые входят в ТОП мирового рейтинга. Если с британцами и нидерландцами мы ранее играли, то с американцами, за плечами которых огромный опыт выступления в финальных этапах Кубка Дэвиса, наша команда будет соперничать впервые. Нас ждет увлекательное путешествие с обилием невероятных матчей. Будем биться в каждой игре и постараемся выйти в четвертьфинал», - отметил капитан команды Юрий Щукин.