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    Сборная Нур-Султана по панкратиону стала лучшей на чемпионате страны

    7 Апреля 2021, 03:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 31 марта по 5 апреля в Шымкенте прошел чемпионат Республики Казахстан по панкратиону среди взрослых и молодежи, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    По итогам соревнований в общекомандном зачете спортсмены города Нур-Султан вышли на первое место с 12 золотыми, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Второе место заняла команда Восточно-Казахстанской области, тройку лидеров замкнули мастера по панкратиону из Шымкента.

    Среди взрослых столичные спортсмены принесли в копилку столицы 8 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали.

    В разделе «Традишн» не было равных Кошен Акановой (66кг), Али Кабдулле (74 кг) и Дияру Нургожай (100 кг), а в разделе «элит» Алмаз Сарсембеков (60 кг), Сабит Жусупов (66 кг), Аслан Ораз, Муратбек Касымбай, Имран Тайсултанов (84 кг) завоевали золото чемпионата.

    В соревнованиях среди молодежи столичные спортсмены подвели итоги с 4 золотыми, 1 серебряной, 7 бронзыми медалями. В этом турнире отличились Адиль Шакир (60 кг), Бегжан Абилькасым (60 кг), Жасулан Конкабаев (65 кг), Мадина Канаткали (50 кг).

    Чемпионат проводился без зрителей. Все саннормы и требования были соблюдены.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Шымкент
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