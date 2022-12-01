Сборная Марокко выходит в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Канадой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Игра проходила в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборная Марокко, которая не считалась явным претендентом на выход из группы перед стартом чемпионата мира, после одной победы и одной ничьи имела хорошую возможность пройти в следующий раунд. Они вышли на поле более мотивированными на победу, чем канадцы, которые уже потеряли шансы пробиться в плей-офф после двух поражений.

Матч начался очень удачно для марокканцев. Они забили быстрый гол - на 4 минуте голкипер сборной Канады Милан Борян ошибся на выходе и выбил мяч игроку соперников Хакиму Зиешу, а он технично отправил мяч в пустые ворота с дальнего расстояния. После этого «красные» активизировались, пытались сравнять счет, но вместо этого на 23 минуте снова пропустили гол. Нападающий «атласских львов» Юссеф Эн-Несири воспользовался дальней передачей от Ашрафа Хакими. Он выбежал между двумя защитниками и с правого фланга низом пробил в ближний угол ворот.

Канадская сборная сумела сократить отставание в счете. На 40 минуте Сэм Адекугбе пробрался к чужой штрафной с левого фланга и прострелил к воротам, но мяч попал в ногу защитника сборной Марокко Наифа Агуэрда и рикошетом залетел в сетку. Первый тайм завершился со счетом 2:1. На добавленной минуте африканский игрок забил третий гол в матче, но его не засчитали из-за офсайда.

Во второй половине встречи команды до середины игры ничем не отличились. Только на 71 минуте подопечные Джона Хердмана чуть не сравняли счет после розыгрыша углового. Вышедший на замену Атиба Хатчинсон выиграл верховую борьбу и пробил головой по воротам, но мяч попал в перекладину, ударился о землю и отскочил. Канадцы продолжали прессинговать и пытались спасти игру до последних минут, но счет сохранился.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией и покинула турнир.



Фото: AFP



