Сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сборная Макрокко одержала верх над Испанией и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Марокканцы, которые сенсационно выиграли свою группу, набрав семь очков, в этом матче явно не считались фаворитами. Но, несмотря на все предсказания и прогнозы экспертов, они в первом тайме смогли проявить характер и имели шансы открыть счет. Нуссаир Мазрауи сначала ударом издали решил проверить бдительность вратаря, но Унаи Симон оказался на месте и поймал мяч, а потом Наиф Агуэрд головой метров с шести пробил, но в створ немного не попал.

А испанцы не спешили развивать атаки и достаточно скрупулезно выверяли каждую передачу. Они не часто били по воротам, но тоже старались забить гол. Опасный момент в составе «красной фурии» создали Гави, удар которого перевел в перекладину Яссин Буну, а потом Марко Асенсио, который с левого фланга целился с ближний угол, но пробил мимо. На перерыв футболисты ушли со счетом 0:0.

Команды и во второй половине встречи в целом показали равную игру. Здесь зрителям больше запомнился удар Ольмо с острого угла, но Буну кулаком выбил мяч из-под перекладины. Затем подопечные Луиса Энрике и Валида Реграги создали несколько хороших моментов, но открыть счет им в основное время встречи так и не удалось.

В дополнительное время команды также победителя не выявили, хотя хорошую возможность выйти вперед имели «атласские львы». На 105 минуте Валид Кеддира получил мяч в чужой штрафной и с близкого расстояния пробил по воротам, но Симон ногой спас свою сборную от гола. Ну а под занавес второго экстра-тайма судьбу матча могли решить испанцы. Вышедший на замену Пабло Сарабия попал в штангу.

В серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Марокко. Голкипер африканцев парировал все три удара испанцев – 11-метровый удар не смогли реализовать Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс, а в составе сборной Марокко ошибся только Бадр Банун. Таким образом, сборная Марокко обыграла испанцев в серии пенальти со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала. Теперь она встретится с победителем пары Португалия – Швейцария.

Фото: Sports.kz



