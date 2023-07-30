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    Сборная Казахстана завоевала третью медаль на Универсиаде в Китае

    30 Июля 2023, 15:57

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана завоевала третью медаль на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду. «Серебро» принес Никита Чирюкин в состязаниях по пулевой стрельбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанский спортсмен стал серебренным призером в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров.

    Ранее казахстанские атлеты Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров завоевали серебряную медаль.

    Первую медаль для Казахстана на Универсиаде в Чэнду завоевал дзюдоист Сунгат Жубаткан.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада
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