Сборная Казахстана завоевала «серебро» ЧМ по футзалу среди глухих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Куала-Лумпуре завершился чемпионат мира по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха. Сборная Казахстана в финале уступила команде Ирана со счетом 1:0. Таким образом, Казахстан стал серебряным призером чемпионата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.

В групповом этапе наша сборная выиграла все свои матчи, играя с такими соперниками, как Китай (11:0), Таиланд (6:0), Узбекистан (9:4), и вышла из группы с первым местом в плей-офф, где тоже уверенно прошла сборную Азербайджана (1/4 финал, 5:1). В полуфинале спортсмены Казахстана обыграли хозяев поля Малайзию со счетом 4:3.

Отметим, что первый чемпионат мира по футзалу прошел в Малайзии 6-16 декабря 2022 года. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов мира.



