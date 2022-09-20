Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана завоевала «серебро» чемпионата мира по сокке

    20 Сентября 2022, 21:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана стала серебряным призером прошедшего в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира по сокке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    18 сентября в финальном матче казахстанцы уступили команде Бразилии со счетом 0:3.

    В поединке за третье место сборная Польши обыграла Германию — 3:1.

    На пути к финалу сборная Казахстана одержала победы в группе E — над Швейцарией (7:2) Индией (22:1), Италией (8:2), Ливией (5:0) и Францией (2:1). Затем в 1/8 финала казахстанцы разгромили Молдову (6:0), в четвертьфинале одолели мексиканцев (2:1) и в полуфинале крупно обыграли поляков (3:0).

    Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате шесть на шесть игроков, два тайма по 20 минут.

    Видео полного матча финала Казахстан — Бразилия.


    Фото: sports.kz
    Спорт Венгрия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
    Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
    «Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров