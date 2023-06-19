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    Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной олимпиаде по химии

    19 Июня 2023, 11:30

    ХИВА. КАЗИНФОРМ - В городе Хива Республики Узбекистан завершилась международная олимпиада по химии имени Абу Райхана аль-Бируни. В ней приняли участие 130 молодых ученых из 16 стран трех континентов мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

    В состав национальной команды Казахстана вошли четыре призера международной Менделеевской олимпиады школьников по химии текущего учебного года.

    Все четыре представителя нашей страны выиграли награды:

    Молдагулов Адильжан — ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Мангистауской области;

    Қоршыбек Диас — ученик 10 класса лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» Жамбылской области;

    Смет Алихан — ученик 11 класса лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» города Астана;

    Имаш Инсар — ученик 11 школы Haileybury Almaty города Алматы.

    Стоит отметить, что это первая международная олимпиада по химии имени Абу Рейхана аль-Бируни. Олимпиада прошла в два тура, в рамках которых знания и потенциал участников оценивались письменной и практической лабораторными работами.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Наука Олимпиада Минпросвещения РК
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