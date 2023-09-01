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    Сборная Казахстана завоевала 23 медали на чемпионате мира по армрестлингу

    1 Сентября 2023, 23:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала 23 медали на чемпионате мира по армрестлингу, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

    В Алматы продолжается 44-й чемпионат мира по армрестлингу. В очередной день соревнований наши соотечественники завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовые медали среди взрослых.

    В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 52 стран. Честь страны защищают 256 спортсменов.

    Золотые медали у мужчин:

    Эрдаулет Нурмахан (55 кг);

    Мейрамбек Ерсаиын (60 кг);

    Эрдаулет Сарыбай (65 кг);

    Алижан Муратов (+110 кг).

    Женщины:

    Назира Зиядулла (50 кг);

    Оксана Письменная (65 кг);

    Деши Дурсаева (80 кг);

    Антонина Лисянская (+90 кг).

    Серебряные медали у мужчин:

    Ораз Басаров (55 кг);

    Бекжан Кожантай (60 кг);

    Турарбек Турганбек (65 кг);

    Михаил Нифонтов (80 кг);

    Талгат Актаев (85 кг);

    Галымжан Карсыбаев (90 кг);

    Айтбек Бекет (110 кг);

    Борис Гапченко (+110 кг).

    Женщины:

    Жанна Казтуганова (55 кг);

    Евгения Гунько (70 кг);

    Раушан Джаналиева (90 кг);

    Садикжан Малена (+90 кг).

    Бронзовые медали у мужчин:

    Данил Устинов (70 кг);

    Азамат Рахмет (75 кг);

    Нурдаулет Айдархан (80 кг).

    Отметим, что ранее казахстанцы выиграли 116 медалей на мировом первенстве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Сборная Казахстана спортсмены Казахстана
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