АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала 23 медали на чемпионате мира по армрестлингу, который проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.
В Алматы продолжается 44-й чемпионат мира по армрестлингу. В очередной день соревнований наши соотечественники завоевали 8 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовые медали среди взрослых.
В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 52 стран. Честь страны защищают 256 спортсменов.
Золотые медали у мужчин:
Эрдаулет Нурмахан (55 кг);
Мейрамбек Ерсаиын (60 кг);
Эрдаулет Сарыбай (65 кг);
Алижан Муратов (+110 кг).
Женщины:
Назира Зиядулла (50 кг);
Оксана Письменная (65 кг);
Деши Дурсаева (80 кг);
Антонина Лисянская (+90 кг).
Серебряные медали у мужчин:
Ораз Басаров (55 кг);
Бекжан Кожантай (60 кг);
Турарбек Турганбек (65 кг);
Михаил Нифонтов (80 кг);
Талгат Актаев (85 кг);
Галымжан Карсыбаев (90 кг);
Айтбек Бекет (110 кг);
Борис Гапченко (+110 кг).
Женщины:
Жанна Казтуганова (55 кг);
Евгения Гунько (70 кг);
Раушан Джаналиева (90 кг);
Садикжан Малена (+90 кг).
Бронзовые медали у мужчин:
Данил Устинов (70 кг);
Азамат Рахмет (75 кг);
Нурдаулет Айдархан (80 кг).
Отметим, что ранее казахстанцы выиграли 116 медалей на мировом первенстве.