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    Сборная Казахстана завершила Универсиаду-2019 с семью медалями

    14 Июля 2019, 09:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 14 июля, в Неаполе состоится закрытие Всемирной Универсиады-2019. Сборная Казахстана завершила свое выступление с семью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В заключительный деньУниверсиады состоятся финал и матч за третье место в мужском водном поло. За «золото» будут бороться Италия и США, а судьба «бронзы»решится в игре Россия - Венгрия.

    На Универсиаду сборнаяКазахстана отправилась в составе из 94 спортсменов. Итогом выступления сталисемь медалей. Единственное «золото» завоевал дзюдоист Галымжан Кырыкбай. Онстал первым, победив в абсолютной весовой категории.

    Пять раз наши спортсменыподнялись на вторую ступень пьедестала. Серебряные медали на счету гимнастовНаримана Курбанова и Милада Карими, легкоатлета Михаила Литвина, таеквондистаСмайыла Дуйсебай (до 87 килограммов) и Зои Кравченко (стендовая стрельба).

    Сарсенкуль Рысбекова(стендовая стрельба) завершила свое выступление на третьем месте. В медальномзачете у Казахстана 25 место. Распределение медалей в мужском водном поло неповлияет на этот показатель.

    Добавим, что на прошлой Универсиаде(Тайбэй-2017) казахстанские спортсмены завоевали три «золота», шесть серебряныхи семь бронзовых медалей. Самое большое количество золотых наград былозафиксировано в 2015 году в Кванджу - шесть.

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    Спорт Универсиада
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