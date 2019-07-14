Сборная Казахстана завершила Универсиаду-2019 с семью медалями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 14 июля, в Неаполе состоится закрытие Всемирной Универсиады-2019. Сборная Казахстана завершила свое выступление с семью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительный деньУниверсиады состоятся финал и матч за третье место в мужском водном поло. За «золото» будут бороться Италия и США, а судьба «бронзы»решится в игре Россия - Венгрия.

На Универсиаду сборнаяКазахстана отправилась в составе из 94 спортсменов. Итогом выступления сталисемь медалей. Единственное «золото» завоевал дзюдоист Галымжан Кырыкбай. Онстал первым, победив в абсолютной весовой категории.

Пять раз наши спортсменыподнялись на вторую ступень пьедестала. Серебряные медали на счету гимнастовНаримана Курбанова и Милада Карими, легкоатлета Михаила Литвина, таеквондистаСмайыла Дуйсебай (до 87 килограммов) и Зои Кравченко (стендовая стрельба).

Сарсенкуль Рысбекова(стендовая стрельба) завершила свое выступление на третьем месте. В медальномзачете у Казахстана 25 место. Распределение медалей в мужском водном поло неповлияет на этот показатель.

Добавим, что на прошлой Универсиаде(Тайбэй-2017) казахстанские спортсмены завоевали три «золота», шесть серебряныхи семь бронзовых медалей. Самое большое количество золотых наград былозафиксировано в 2015 году в Кванджу - шесть.