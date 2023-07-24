Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии по каратэ

    24 Июля 2023, 21:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по каратэ заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    На высшую ступень пьедестала поднялись Кайсар Алпысбай и Нурканат Ажиканов. Среди девушек золотую медаль выиграла Софья Берульцева. Серебро завоевали Дидар Амирали, Молдир Жанбырбай, Гульмира Усенова и мужская команда в дисциплине «кумитэ». Бронзовые награды завоевали Жоламан Бигабыл, Лия Кошкарбаева, Данияр Юлдашев и Абылай Тольтай.

    Всего в соревнованиях участвовали более 400 мастеров карате из 31 страны. Честь Казахстана защищали 19 спортсменов, усилиями которых наша сборная поднялась на первую строчку общего медального зачета.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Боевые искусства Сборная Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту
    Рейтинг лучших боксеров мира с Головкиным получил нового лидера
    Аделаида Пчелинцева стала пятой в заплыве на 50 метров брассом на Универсиаде в Китае
    Знаменитый тренер из Южной Кореи проводит семинары для казахстанских боччистов
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах