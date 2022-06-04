4 Июня 2022 00:21

Сборная Казахстана выиграла команду Азербайджана в матче Лиги наций в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана третьего июня одержала победу над Азербайджаном в первом матче Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские футболисты одержали сухую победу со счетом 2:0 благодаря дублю Абата Аймбетова в домашнем матче в Нур-Султане.

После матча на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане казахстанские игроки прошли «круг почета» и поблагодарили болельщиков пришедших на стадион. Эмоциональное видео опубликовала пресс-служба Казахстанской федерации футбола на своей странице в Instagram.

Благодаря этой победе казахстанцы набрали три очка и вышли на первое место в группе 3 Лиги С, где также выступают сборные Беларуси и Словакии, которые сыграют в очном матче в ночь с третьего на четвертое июня.

Шестого июня сборная Казахстана сыграет со Словакией в Трнаве, 10-го июня с Беларусью на выезде и 13-го июня со Словакией на своем поле.

Ранее сообщалось, что Казахстан сыграет со сборной Азербайджана в матче Лиги наций 3 июня. А болельщиков после матча развезут дополнительные автобусы.







