Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА по итогам 2022 года

    22 Декабря 2022, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) представила итоговый выпуск рейтинга национальных сборных в 2022 году после завершения чемпионата мира в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Бразилии сохранила первое место, победители Мундиаля аргентинцы поднялись на вторую строчку, а ставшая серебряным призером Франция стала третьей.

    Сборная Казахстана по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга потеряла две позиции и завершила 2022 год на 115-м месте.

    Напомним, в ноябре подопечные Магомеда Адиева провели два товарищеских матча на выезде: в Ташкенте казахстанцы проиграли Узбекистану (0:2), а затем в Абу-Даби уступили национальной команде ОАЭ (1:2).

    Рейтинг ФИФА от 22 декабря 2022 года:

    1 (1). Бразилия — 1840 очков

    2 (3). Аргентина — 1838

    3 (4). Франция — 1823

    4 (2). Бельгия — 1781

    5 (5). Англия — 1774

    6 (8). Нидерланды — 1740

    7 (12). Хорватия — 1727

    8 (6). Италия — 1723

    9 (9). Португалия — 1702

    10 (7). Испания — 1692

    26 (27). Украина — 1536

    37 (33). Россия — 1491

    77 (77). Узбекистан — 1312

    78 (78). Грузия — 1305

    94 (95). Кыргызстан — 1232

    95 (94). Армения — 1231

    97 (97). Беларусь — 1221

    108 (108). Таджикистан — 1187

    109 (109). Эстония — 1186

    115 (113). Казахстан — 1163

    121 (123). Азербайджан — 1151

    133 (134). Латвия — 1116

    135 (135). Туркменистан — 1100

    144 (144). Литва — 1069

    174 (174). Молдова — 958.


    Фото: КФФ
    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Топ-клуб хочет купить четырех звезд ЧМ-2022 по футболу
    Победитель турнира «Super Bol 1 на 1» Абзал Аскаров поедет на финал Лиги чемпионов UEFA 2023
    Встретили как героев – футбольная сборная Марокко вернулась домой
    Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе
    Популярное
    1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
    2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
    3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
    5 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Новости партнеров