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    Сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге ФИФА

    6 Апреля 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана поднялась на три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на 6 апреля 2023 года. Об этом передеает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 112-м месте.

    Напомним, в марте сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева провела две встречи в рамках квалификации Евро-2024: против Словении (1:2) и Дании (3:2).

    Рейтинг ФИФА от 6 апреля 2023 года:

    1. Аргентина – 1840.93 очков

    2. Франция – 1838.45

    3. Бразилия – 1834.21

    4. Бельгия – 1792.53

    5. Англия – 1792.43

    6. Нидерланды – 1731.23

    7. Хорватия – 1730.02

    8. Италия – 1713.66

    9. Португалия – 1707.22

    10. Испания – 1682.85

    30. Украина – 1530.04

    37. Россия – 1495.53

    74. Узбекистан – 1318.36

    77. Грузия – 1311.51

    96. Кыргызстан – 1225.44

    97. Армения – 1224.08

    98. Беларусь – 1210.17

    109. Таджикистан – 118.24

    112. Казахстан – 1177.05

    124. Азербайджан – 1142.25

    137. Туркменистан – 1095.2

    171. Молдова – 972.91.

    211. Сан-Марино – 759.12

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Футбол
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