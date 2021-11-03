Сборная Казахстана триумфально выступила на чемпионате мира в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по грепплингу AIGA (Amateur International Grappling Association) показала триумфальное выступление на первом чемпионате мира в Стамбуле, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В личном первенстве спортсмены национальной сборной завоевали 4 награды из которых 2 золота, 1 серебро и 1 бронза.

Чемпионами мира стали Самат Айтпанбет в весе до 60 кг и Руслан Исраилов в весе до 83 кг. Серебряным призером стал Османжан Касимов в весе до 76 кг, а бронзовую медаль завоевал Нариман Мынбаев в весовой категории до 65 кг.

На второй день стартовало командное первенство, в котором сошлись 8 команд из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Украины, Ирана, Бразилии и США. Казахстанские спортсмены одержали победу в четвертьфинале над Азербайджаном, а затем в полуфинале с командой России была упорная борьба. При счете 3:3 Османжан Касимов в невероятной по накалу схватке переборол Магомеда Матиева.

«Когда был командный зачет и решалась наша судьба я в финале получил травму колена. Но мы решили с командой, что я должен выйти с травмированной ногой. Это было для меня большой ответственностью. Я перетянул ногу и вышел сражаться. Благодаря упорной борьбе и ошибке соперника я одержал победу!», - поделился спортсмен.

Фото: Османжан Касимов

По другой сетке в финал прошла сборная Украины, которая изначально вытеснила команду Ирана, а затем оставила за бортом чемпионата сборную Бразилии. В главном противостоянии казахстанцы сотворили сенсацию переиграв украинских спортсменов со счетом 4:2, тем самым и завоевав золото командного первенства. В борьбе за бронзу сборная России досрочно лишила бразильцев медальных амбиций.

В церемонии награждения участников турнира принял участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, который лично вручил заслуженные трофеи казахстанским спортсменам и пожелал им не останавливаться на достигнутом.





Автор: Акжигит Чукубаев



