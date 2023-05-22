Сборная Казахстана сыграет заключительный матч на чемпионате мира-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана сыграет свой заключительный матч на чемпионате мира-2023 по хоккею. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В группе В Казахстан встретится со сборной Словении. Прямая трансляция матча Казахстан — Словения начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Как сообщалось, Казахстан одержал две победы по буллитам, сенсационно обыграв сборные Норвегии (4:3) и Словакии (4:3), и потерпел четыре крупных поражения — от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7).



