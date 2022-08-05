Сборная Казахстана сыграет за «бронзу» на юниорском ЧМ по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинальном матче на первенстве мира среди юниоров до 14 лет казахстанцы уступили вторым сеянным чемпионата - команде Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В стартовой игре казахстанско-немецкого противостояния Даниэль Тазабеков в двух сетах уступил Диего-Дебуру Паломеро – 4:6, 1:6. Во второй игре матча Зангар Нурланулы в напряженной борьбе не смог одолеть четвертую ракетку европейского юниорского рейтинга Нильса Макдональда - 4:6, 5:7.

Теперь казахстанцам предстоит завтра 6 августа сыграть за бронзовые медали. Соперник определится позднее.





Фото: ktf.kz