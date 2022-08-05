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    • Сборная Казахстана сыграет за «бронзу» на юниорском ЧМ по теннису

    5 Августа 2022 20:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинальном матче на первенстве мира среди юниоров до 14 лет казахстанцы уступили вторым сеянным чемпионата - команде Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В стартовой игре казахстанско-немецкого противостояния Даниэль Тазабеков в двух сетах уступил Диего-Дебуру Паломеро – 4:6, 1:6. Во второй игре матча Зангар Нурланулы в напряженной борьбе не смог одолеть четвертую ракетку европейского юниорского рейтинга Нильса Макдональда - 4:6, 5:7.
    Теперь казахстанцам предстоит завтра 6 августа сыграть за бронзовые медали. Соперник определится позднее.


    Фото: ktf.kz

    #Спорт #Теннис
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