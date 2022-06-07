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    Сборная Казахстана сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг в Глазго

    7 Июня 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ITF приняла решение провести финальный турнир командного женского чемпионата мира в Шотландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Таким образом, сборная Великобритании, ранее проигравшая в квалификации, примет участие в соревнованиях на правах хозяйки. Кроме нее, в финале, который пройдет с 8 по 13 ноября на крытом харде арены «Эмирейтс», сыграют еще 11 команд: помимо сборной Казахстана, в престижном турнире примут участие: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Польша, Испания, Словакия, Швейцария и США.

    Глазго также стал одним из четырех городов-хозяев группового этапа Кубка Дэвиса – 2022. Мужская сборная Казахстана сыграет как раз-таки в группе D наряду с командами США, Великобритании и Нидерландов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Теннис
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