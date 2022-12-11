Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сборная Казахстана стартует на молодежном ЧМ-2022 по хоккею

    11 Декабря 2022, 22:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 11 на 12 декабря сборная Казахстана до 20 лет проведет свой первый матч на молодежном чемпионате мира-2022 в Аскере (Норвегия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом матче в дивизионе I группы А казахстанская «молодежка» встретится со сборной Франции.

    Также в группе А с Казахстаном выступят Дания, Венгрия, Норвегия и Словения. Матчи пройдут с 11 по 17 декабря. Что касается выступления сборной Казахстана на прошлогоднем молодежном чемпионате мира в Херсхольме (Дания), то она заняла в группе А дивизиона I четвертое место, набрав шесть очков в пяти матчах. Повышение в классе получила сборная Беларуси, которая впоследствии была отстранена IIHF от участия в соревнованиях, а ее место заняла сборная Латвии.

    Фото: Sports.kz
    Спорт Хоккей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сборная Казахстана проиграла в борьбе за «золото» по паралимпийскому хоккею в Бангкоке
    Казахстанцы выиграли у узбекистанцев со счетом 9:4 на ЧМ по футзалу среди глухих
    Киберспортсмены из Казахстана выиграли чемпионат мира по PUBG Mobile на Бали
    Молодежная команда Казахстана по хоккею обыграла датчан в рамках подготовки к ЧМ
    Популярное
    1 Аким Астаны встретился с дольщиками
    2 За сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев поощрили на 1,8 млн тенге
    3 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
    4 Три ветроэлектростанции возводят в Жамбылской области
    5 Американский журналист умер на чемпионате мира в Катаре
    Новости партнеров