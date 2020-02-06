Сборная Казахстана стартовала с разгрома 8:1 на предолимпийском турнире по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею в первом матче предолимпийского турнира в Нур-Султане сыграла с командой Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Явными фаворитами были хозяева льда и уже в первом периоде они забросили в ворота соперника пять шайб, их записали на свой счет Дмитрий Шевченко, Егор петухов, Леонид Метальников, Роман Старченко и Талгат Жайлауов, у украинцев одну сумел провести Сергей Бабинец. Вторая часть игры ознаменовалась результативными бросками Даррена Дица и Аркадия Шестакова. В заключительной двадцатиминутке Валерий Орехов подвел итог. 8:1 — победа казахстанцев.



Завтра в 19:30 по Нур-Султану Казахстану будут противостоять Нидерланды.

Украина — Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 03:43 Шевченко (Маклюков, Акользин). В равенстве

0:2 — 07:35 Петухов (Орехов). В равенстве

0:3 — 08:27 Метальников (Диц, Шестаков). В равенстве

0:4 — 12:58 Старченко (Волк, Михайлис). В равенстве

1:4 — 14:56 Бабинец (Буценко, Благой). В равенстве

1:5 — 17:39 Жайлауов (Диц). В равенстве

1:6 — 32:56 Диц (Шестаков). В равенстве

1:7 — 34:40 Шестаков (Диц). В равенстве

1:8 — 51:06 Орехов (Сагадеев, Жайлауов). В равенстве

Вратари: Кучер 00:00-08:27, 40:00-60:00, Гордюшин 08:27-40:00 — Карлссон

Штраф: 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).