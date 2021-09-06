Сборная Казахстана стала чемпионом мира в боевом развертывании

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде прошел заключительный этап соревнований в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом передает МИА «Казинформ».

«9 мужских и 5 женских команд боролись за первенство в боевом развертывании. Этот командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар. Суть этой дисциплины в быстром и правильном прокладывании магистральной рукавной линии и «поражении» мишени струей воды. Мишень считается пораженной после заполнения емкости десятью литрами воды через отверстие в центре мишени», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По информации МЧС, состязания среди мужских команд завершились победой сборной Республики Казахстан с результатом 25,55 секунд.

2 место завоевала команда Чешской Республики с результатом 26,85 секунд. На 3 месте сборная Австрийской Республики с результатом 27,14 секунд.

По итогам упорной борьбы среди женских команд 1 место по праву заняла команда Чешской Республики с результатом 26,35. На 2 месте с результатом 26,67 секунд команда Республики Беларусь. 3 место с результатом 27,04 секунд заняла команда Республики Казахстан.



















