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    20:30, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана стала чемпионом мира в боевом развертывании

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Караганде прошел заключительный этап соревнований в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «9 мужских и 5 женских команд боролись за первенство в боевом развертывании. Этот командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар. Суть этой дисциплины в быстром и правильном прокладывании магистральной рукавной линии и «поражении» мишени струей воды. Мишень считается пораженной после заполнения емкости десятью литрами воды через отверстие в центре мишени», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    По информации МЧС, состязания среди мужских команд завершились победой сборной Республики Казахстан с результатом 25,55 секунд.

    2 место завоевала команда Чешской Республики с результатом 26,85 секунд. На 3 месте сборная Австрийской Республики с результатом 27,14 секунд.

    По итогам упорной борьбы среди женских команд 1 место по праву заняла команда Чешской Республики с результатом 26,35. На 2 месте с результатом 26,67 секунд команда Республики Беларусь. 3 место с результатом 27,04 секунд заняла команда Республики Казахстан.







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