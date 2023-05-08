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    Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису

    8 Мая 2023, 23:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup. В соревнованиях принимают участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Наши юноши в первой игре разгромили сборную Новой Зеландии со счетом 3:0.

    Открывал игровой день Зангар Нурланулы, который за 58 минут расправился с Фином Уилманом – 6:0, 6:1. Амир Омарханов принес команде второе очко, обыграв Кая Милборна - 6:1, 6:2, а в парной встрече Амир Омарханов с Дамиром Жалгасбаем одержали уверенную победу над оппонентами со счётом 6:3, 6:2.
    Завтра, 9 мая, казахстанцам предстоит сыграть против Китайского Тайбэя.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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