Сборная Казахстана разгромила команду Новой Зеландии в отборе к ЧМ по теннису

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовал отборочный турнир Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup. В соревнованиях принимают участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Наши юноши в первой игре разгромили сборную Новой Зеландии со счетом 3:0.

Открывал игровой день Зангар Нурланулы, который за 58 минут расправился с Фином Уилманом – 6:0, 6:1. Амир Омарханов принес команде второе очко, обыграв Кая Милборна - 6:1, 6:2, а в парной встрече Амир Омарханов с Дамиром Жалгасбаем одержали уверенную победу над оппонентами со счётом 6:3, 6:2.

Завтра, 9 мая, казахстанцам предстоит сыграть против Китайского Тайбэя.



