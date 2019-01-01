Сборная Казахстана проиграла Швеции на молодежном чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Казахстана уступила Швеции, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Матч не имел турнирного значения, поэтому скандинавская команда решила обойтись малой кровью и заявила на игру только 15 полевых игроков. Место в воротах казахстанцев занял Денис Каратаев, который отразил 52 броска. Подопечные Сергея Старыгина потерпели поражение со счетом 4:1.

Швеция U20 - Казахстан U20 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

1:0 - Бэмстрём (Бак, Сандин) - 07:10

2:0 - Сандин (Лундестрём) - 12:13

3:0 - Лундквист - 16:49

3:1 - Муратов Б. (Орехов, Данияр См.) - 49:46

4:1 - Сандин (Густафссон) - 59:21

Вратари: Эрссон - Каратаев

Таким образом, казахстанская «молодежка» проиграла во всех матчах группового этапа и заняла последнее место в группе В.

Напомним, ранее наши хоккеисты уступили Финляндии (0:5), США (2:8) и Словакии (2:11). Теперь команде предстоят матчи до двух побед с Данией за сохранение прописки в элите. Датчане стали худшей командой в группе А.

3 января, в 1:00. Дания - Казахстан

4 января, в 23:00. Казахстан - Дания

5 января, в 23:00. Дания - Казахстан (если понадобится)