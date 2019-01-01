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Сборная Казахстана проиграла Швеции на молодежном чемпионате мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Казахстана уступила Швеции, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Матч не имел турнирного значения, поэтому скандинавская команда решила обойтись малой кровью и заявила на игру только 15 полевых игроков. Место в воротах казахстанцев занял Денис Каратаев, который отразил 52 броска. Подопечные Сергея Старыгина потерпели поражение со счетом 4:1.
Швеция U20 - Казахстан U20 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
1:0 - Бэмстрём (Бак, Сандин) - 07:10
2:0 - Сандин (Лундестрём) - 12:13
3:0 - Лундквист - 16:49
3:1 - Муратов Б. (Орехов, Данияр См.) - 49:46
4:1 - Сандин (Густафссон) - 59:21
Вратари: Эрссон - Каратаев
Таким образом, казахстанская «молодежка» проиграла во всех матчах группового этапа и заняла последнее место в группе В.
Напомним, ранее наши хоккеисты уступили Финляндии (0:5), США (2:8) и Словакии (2:11). Теперь команде предстоят матчи до двух побед с Данией за сохранение прописки в элите. Датчане стали худшей командой в группе А.
3 января, в 1:00. Дания - Казахстан
4 января, в 23:00. Казахстан - Дания
5 января, в 23:00. Дания - Казахстан (если понадобится)
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