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    Сборная Казахстана проиграла Азербайджану в матче группового этапа Лиги наций

    26 Сентября 2022, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче группового этапа Лиги нацийсборная Казахстана на выезде проиграла Азербайджану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    С первых минут стало понятно, что никто в обороне сидеть не будет, команды обменивались полумоментами. К середине тайма азербайджанцы прибавили, на поле стало больше нервов и в одном из моментов Нуралы Алип сперва снес соперника, а затем толкнул другого, в результате с 35 минуты казахстанцы играли в меньшинстве и до перерыва свое мастерство успел показать Игорь Шацкий.

    Хозяева сделали несколько замен и прессинговали со старта второй половины, это дало плоды, когда при атаке соперника Багдат Каиров вынес мяч в Александра Марочкина, от которого он залетел в сетку ворот Шацкого — 1:0. Азербайджан продолжил наступать и Филип Озобич с Анатолием Нуриевым увеличили разрыв, установив окончательный счет — 3:0.

    Таким образом, Казахстан в группе Лиги наций набрал 13 очков, одержав четыре победы и по одному разу сыграв вничью и проиграв.

    Азербайджан — Казахстан 3:0 (0:0). Голы: Марочкин автогол 66 (1:0), Озобич 74 (2:0), Нуриев 90 (3:0) Удаление: Алип 35.

    О том, кто может стать соперником Казахстана в следующем сезоне можно прочесть здесь .

    Фoто: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Азербайджан Видео Футбол Сборная Казахстана
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